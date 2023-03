Genova – La superclassica Milano – Sanremo di ciclismo arriva a Voltri sabato 18 marzo e per consentire lo svolgimento dell’evento sportivo in sicurezza sono state predisporte alcune modifiche al traffico.

La 114esima edizione della classica del ciclismo italiano, dovrebbe arrivare a Voltri dalle ore 12.30 alle 15.10.

Fino ad eventuale nuova disposizione, per il tempo necessario al passaggio della “carovana” della gara ciclistica è istituito il divieto di circolazione (esclusi veicoli impegnati nella manifestazione) in via Ovada – via Lemerle – via Don Verità (ponte sul fiume Leira) – via Camozzini – via Rubens.

Dalle 6 alle 17 è istituito anche il divieto di sosta e fermata, in: via Ovada (tratto a monte del cimitero di Voltri) – via Lemerle (tratto a senso unico tra crocevia con via Buffa e via Don Verità/ponte sul fiume Leira) – via Camozzini (tratto tra intersezione con via L.M. D’Albertis e piazza Odicini e tratto tra intersezione con via delle Fabbriche e via Romana di Voltri).