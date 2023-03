Rapallo (Genova) – Ancora un pedone investito mentre attraversa la strada. Questa volta è successo nella cittadina rivierasca del levante genovese dove una 50enne è stata travolta in via San Pietro da un furgone.

L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno e sul posto è accorsa l’ambulanza del 118 e le forze dell’ordine.

La donna è stata soccorsa e trasportata in codice rosso – il più grave – all’ospedale San Martino di Genova mentre le forze dell’ordine hanno fatto i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.