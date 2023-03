Ancora code e disagi, già prima dell’alba sulle autostrade attorno al capoluogo ligure e ancora proteste di automobilisti e trasportatori costretti a ritardi e problemi per gli spostamenti quotidiani.

Coda per lavori viene segnalata anche oggi sull’autostrada A10 Genova -Ventimiglia, tra Varazze e l’allacciamento con la A26 Voltri – Gravellona Toce, in direzione Genova .

Coda anche sull’Autostrada A26 tra Ovada e Masone in direzione mare