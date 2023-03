Genova – Verrà prelevato questa mattina e poi abbattuto il cinghiale che da ieri sera è rinchiuso nei giardini di via Ariosto, nel quartiere di Certosa, in val Polcevera.

L’animale era stato segnalato da alcuni frequentatori del giardino pubblico e “catturato” chiudendo in cancelli. In realtà una “condanna a morte” visto che le normative prevedono che l’animale debba essere catturato e non possa essere liberato nei boschi anche in ragione dell’emergenza peste suina.

Il personale della vigilanza regionale interverrà in mattinata con una gabbia o con un fucile che spara narcotico e il cinghiale verrà catturato e, salvo diverse e impreviste disposizioni, successivamente abbattuto.