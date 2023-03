Genova – Ha pagato caro il gesto di gentilezza nei confronti di una giovane donna invitata a casa per bere un caffè proprio nel giorno della Festa della Donna. Brutta avventura per un 75enne di Sampierdarena che, lo scorso 8 marzo, ha conosciuto per strada una giovane ed avvenente ragazza che ha finto di voler instaurare un’amicizia con l’anziano e si è fatta invitare in casa per bere un caffè.

Approfittando poi di un momento di distrazione, la giovane ha aperto alcuni cassetti di una camera ed ha sottratto preziosi e denaro per circa 30mila euro fuggendo poco dopo.

Quando l’anziano, vincendo l’iniziale vergogna, ha contattato i carabinieri della compagnia di Sampierdarena per denunciare il raggiro il maresciallo della stazione ha ricordato di aver fermato in precedenza proprio una giovane ed avvenente donna che aveva tentato una truffa simile adescando un altro anziano.

La donna era stata identificata e se ne conosceva la residenza e così i carabinieri hanno mostrato al derubato le foto della giovane e lui ha subito riconosciuto l’autrice del raggiro.

La ladra è stata denunciata ma nell’abitazione degli Erzelli, dove vive, non è stata trovata traccia di denaro o di goielli.