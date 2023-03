Genova – Un incidente si è verificato nelle prime ore di questa mattina lungo la sopraelevata, in direzione levante, quando un’auto e una moto – per cause ancora da verificare – sono venute a contatto.

Il sinistro stradale ha causato diversi disagi alla circolazione, con Autostrade che ha deciso di chiudere il casello di Genova Ovest per non aggravare ancor più la situazione: per coloro che devono raggiungere il centro città da ponente, quindi, è consigliabile uscire a Genova Aeroporto.

Fortunatamente dopo l’incidente non si registrano persone ferite gravemente, anche se la giovane a bordo del mezzo a due ruote è stata trasportata all’ospedale Galliera in codice verde.