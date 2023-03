La Spezia – Verso le ore 10.50 di ieri, in piazza Brin, una pattuglia della Squadra Volante notava un individuo che stava porgendo un involucro di colore giallo ad un altro soggetto incappucciato.

Alla vista degli operatori di polizia l’uomo, un cittadino straniero di 44 anni pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e spaccio di sostanze stupefacenti, cercava di portarsi alla bocca quanto deteneva all’interno della mano destra, ma veniva prontamente fermato dagli agenti. L’uomo cercava di calpestare i 7 involucri di cellophane spintonando gli agenti della volante che con molta difficoltà riuscivano a bloccarlo e a recuperare gli involucri : 5 di colore bianco contenenti sostanza stupefacente del tipo eroina e 2 di colore giallo contenenti cocaina, debitamente sequestrati.

Accompagnato presso gli uffici della Questura, dopo gli accertamenti del caso veniva tratto in arresto per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti ed associato presso la locale Casa Circondariale in attesa del processo per direttissima, tenutosi alle ore 11.00 di questa mattina, durante il quale il giudice ha convalidato l’arresto sottoponendo l’uomo all’obbligo di firma presso la P.G.