Una foto della mostra “Pioniere”, in esposizione in piazza De Ferrari a Genova e dedicata al contributo delle donne nella società italiana, è stata imbrattata da ignoti: l’immagine rappresenta una pilota di idrovolante insieme al generale Pietro Badoglio. “Ritengo vergognoso il gesto di chi ha deturpato una delle bellissime e preziose fotografie dell’archivio Leoni esposte in piazza De Ferrari per la mostra ‘Pioniere’ – dichiara l’assessore alle Pari opportunità Simona Ferro – Condanno il gesto in sé e anche la totale mancanza di rispetto per chi ha lavorato per questa esposizione che ha ricevuto e sta ricevendo apprezzamenti dalla critica e dal pubblico. Il rispetto della cosa pubblica rappresenta il primo tassello della civiltà”.