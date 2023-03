Genova – Ben due ruspe escavatrici “sorprese” dall’alta marea nel porticciolo di Nervi. La scena, fotografata dai residenti e dai turisti, sta facendo il giro del web suscitando risate ma anche molte polemiche per la gestione dei lavori, pagati dalla collettività.

Due enormi ruspe, usate per dragare il fondale e rimuovere l’enorme accumulo di posidonia, sono state travolte dal mare e giacciono immerse in alcuni metri d’acqua, con gravissimi danni per motori e impianti.

La scena non è passata inosservata e sono decine le immagini che stanno facendo il giro del mondo sui social, accompagnate da battute roventi che si domandano come sia stato possibile un errore simile.

Dopo le roventi polemiche sul nuovo porticciolo, da molti dipinto come una orribile colata di cemento, e le proteste per l’insabbiamento (previsto) del porticciolo e le tonnellate di alghe putrescenti trascinate dalle correnti, un altra “brutta figura” per uno degli angoli più belli della città.