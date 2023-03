Genova – Ha riportato lo schiacciamento del piede il ragazzo vittima questa sera, di un incidente avvenuto in piazza Guicciardini, nel quartiere di Marassi.

Per cause ancora da accertare il ragazzo è rimasto con il piede imprigionato sotto la ruota dell’auto ed ha riportato diverse ferite. Per procedere ai soccorsi è stata anche chiusa via Bertuccioni, che da corso De Stefanis sale, appunto, a piazza Guicciardini.

Le grida del ragazzo hanno richiamato diverse persone che hanno subito chiamato il 118 tentando poi di liberare il piede del giovane.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce Verde Burlando che ha trasportato il ragazzo in codice giallo al Gaslini.