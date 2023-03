Genova – Saranno celebrati questo pomeriggio, alle 14,30, nella basilica di Santa Maria Assunta, a Carignano, i funerali di Vincenzo Spera, il promoter musicale travolto da uno scooter in corso Magenta e deceduto, alcune ore dopo, in ospedale.

Dopo l’omaggio della città nella camera ardente allestita al Teatro Carlo Felice, la cerimonia di commiato.

Intanto proseguono le indagini su quanto avvenuto nei pressi dell’incrocio tra corso Magenta e via Bertani quando Spera ha attraversato la strada finendo travolto dal mezzo a due ruote condotto da un 18enne che abita nella zona.