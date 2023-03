Rapallo (Genova) – Un giovane di 28 anni è stato accoltellato nella notte nelle vicinanze della stazione ferroviaria.

A far scattare l’allarme le grida disperate del giovane che hanno risvegliato i residenti della zona che hanno subiti chiamato il 112.

Sul posto, in via Molfino, è arrivata l’ambulanza del 118 e le forze dell’ordine.

Il personale della Croce Bianca ha bloccato l’emorragia causata dal taglio e ha trasferito d’urgenza il giovane all’ospedale San Martino. Le sue condizioni sono gravi.

Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine per identificare l’autore dell’accoltellamento e chiarire le circostanze dell’episodio.

L’aggressione sarebbe avvenuta intorno alle 4,30