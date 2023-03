Genova – Si estendono le indagini sulle plusvalenze e la Procura avrebbe aperto un’indagine sulle operazioni legate alla cessione di tre giocatori della Sampdoria. A darne notizia l’Ansa che aggiunge che le verifiche sarebbero estese anche a tutti i conti della società blucerchiata.

Ad effettuare le verifiche sarà il nucleo di polizia economico-tributaria della Guardia di Finanza, su incarico del procuratore aggiunto Francesco Pinto. Le indagini seguiranno gli accertamenti già effettuati a Torino per l’inchiesta Prisma.

Al centro delle indagini ci sarebbero le operazioni di mercato effettuate per i giocatori Audero. Mulé e Peeters ma al momento non ci sarebbero ipotesi di reato ma semplici verifiche e controlli.