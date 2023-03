Genova – Tutto pronto per “Gioca con il tuo Papà”, il parco divertimenti a cielo aperto che domani pomeriggio animerà piazza De Ferrari a Genova per festeggiare con tante iniziative dedicate ai bambini e ai loro genitori il 19 marzo.

Dalle 15 prenderanno il via attività, stand e laboratori, oltra alla versione “gigante” di tanti giochi di società diventati ormai dei classici, come “forza quattro”, il tutto accompagnato da speaker e dj set.

L’evento clou della giornata, organizzata da Regione Liguria e Comune di Genova, sarà però all’insegna degli scacchi.

La grande fontana di piazza De Ferrari sarà contornata da 40 scacchiere, dove altrettante coppie padre – figlio sfideranno in contemporanea il maestro di livello internazionale Roberto Mogranzini, che si sposterà di scacchiera in scacchiera per giocare tutte le partite. Le prenotazioni per il primo turno di gioco, disponibili sulla piattaforma Eventbrite, sono già sold out, ma durante il pomeriggio di domenica sarà possibile mettersi in coda per avvicendarsi nelle partite successive.

“Ci saranno tante attività dedicate a ragazzi e ragazze e ai loro padri, per festeggiare insieme la giornata dedicata ai papà e rafforzare questo legame straordinario – commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che alle 16.30 sarà in piazza De Ferrari per salutare i partecipanti all’iniziativa – Sarà una bella domenica pomeriggio aperta a tutti, dedicata al divertimento in famiglia”.

“La nostra bellissima piazza De Ferrari si apre ancora una volta alla cittadinanza in occasione di un grande evento condiviso che consentirà a tanti giovani di festeggiare al meglio i loro padri – spiega l’assessore alla Tutela e valorizzazione dell’infanzia Simona Ferro, che inaugurerà il pomeriggio di festa – ‘Gioca col tuo papà’ è l’iniziativa che per tutto il pomeriggio di domenica 19 marzo regalerà tanto divertimento, ma vuole altresì avere un forte valore simbolico. Desideriamo onorare tutti i papà della nostra regione grazie a numerosi giochi di società e a una serie di esperienze da vivere insieme a chi più li ama: i loro figli”.

In occasione della Giornata del Papà 2023, Regione Liguria ha organizzato il contest social “Cosa hai imparato dal tuo papà?”, disponibili sui profili social dell’ente e dell’agenzia “La mia Liguria”.

Agli utenti è stato chiesto di raccontare esperienze ed aneddoti sui propri papà: tutte le frasi raccolte verranno proiettate questa sera domenica 19 marzo sullo schermo della Sala della Trasparenza, in piazza De Ferrari, mente le più belle saranno mostrate sulla facciata luminosa della sede della Regione Liguria.

Tantissime le frasi già raccolte, che tratteggiano gli insegnamenti paterni più vari: si va da conoscenze molto pratiche, come (“Mio papà Piero mi ha insegnato la differenza tra un cacciavite a stella e un cacciavite piatto” o “Con mio papà ho preso le prime lezioni di guida”) a vere e proprie lezioni di vita (come “Mi ha insegnato a non a non arrendermi mai” o “Ad essere umile e generosa”), tutte accomunate da un profondo affetto per il proprio papà.