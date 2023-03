Genova – Pali dell’illuminazione pubblica che “danno la scossa” e rischio per bambini e cani a passeggio. L’allarme arriva dalla delegazione di Nervi, nel levante genovese, e più precisamente dalla celebre via delle Palme, percorsa da centinaia di turisti ogni fine settimana.

Secondo le segnalazioni si sarebbero registrati diversi incidenti, per lo più con cani, per quella che viene definita come “probabile dispersione di corrente elettrica”. Toccando i pali della luce, insomma, si corre il rischio di ricevere una forte scossa elettrica.

Al momento le segnalazioni riguardano “solo” cagnolini e padroni inferociti per la sofferenza ed il rischio corso dai loro “pelosetti” ma sui social ci si domanda cosa potrebbe accadere se, a toccare i pali, fossero dei bambini e la richiesta urgente di una verifica dell’impianto appare più che comprensibile.

Il fenomeno riguarderebbe molti dei sostegni cui è collegata l’illuminazione pubblica che disperderebbe – specie in giornate uggiose e umide – vere e proprie “scosse” elettriche e c’è chi assicura che il “colpo” possa infliggere danni anche piuttosto seri ai cani che toccano con il naso le palificazioni.

Ma la preoccupazione più grande, comprensibilmente, riguarda la possibilità che a restare ferito (o peggio) possa essere un bambino.

L’appello alle Autorità competenti è per un rapido intervento per controllare la situazione e mettere in sicurezza una delle zone più frequentate da Turisti e bambini diretti ai Parchi di Nervi.