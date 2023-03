Genova – Un esposto alla Procura di Genov per chiedere che si indaghi sulle segnalazioni di cani colpiti da scariche elettriche che sarebbero state diffuse da lampioni dell’illuminazione pubblica nel quartiere di Nervi. A inviarla l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (AIDAA) in seguito alle denunce di padroni di animali (e alcuni genitori di bambini) che avrebbero subito le scosse o che hanno paura che l’elettricità possa essere pericolosa per i loro figli.

Sarebbero già tre le segnalazioni di episodi “incriminati” con sfortunati protagonisti cani a spasso con i loro padroni.

Il presidente del municipio Levante ha informato i pompieri che hanno immediatamente circoscritto l’area ma la questione non tranquillizza gli animalisti di AIDAA.

“Questa vicenda dei lampioni che liberano scariche di corrente è simile per certi aspetti a quelle che mei mesi scorsi portò alla morte di alcuni cani folgorati proprio dalle scosse che scaturirono dai tombini in diverse zone d’Italia. Noi non vogliamo lanciare la croce addosso a nessuno- scrivono ancora gli animalisti- ma su queste vicende occorre andare a fondo per scoprire quali siano le motivazioni per evitare ulteriori episodi che potrebbero avere conseguenze più gravi di quelle che hanno visto vittime i cani che passeggiavano su viale delle Palme a Nervi”.