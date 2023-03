Genova – Funerali questa mattina, alle 11,30, presso la chiesa di Santa Zita, nel quartiere della Foce, per Giorgio Bornacin, storico esponente della destra sociale in Liguria. Alla cerimonia parteciperà in forma solenne anche il presidente del Senato Ignazio La Russa che ha condiviso un lungo tratto della sua storia politica con Bornacin.

Non ci sarà, invece, la presidente del Consiglio Gorgia Meloni che pur aveva ricordato con affetto Bornacin nelle ore successive alla diffusione della notizia della sua scomparsa.

“La scomparsa di Giorgio Bornacin mi tocca profondamente – aveva scritto Meloni – Il suo impegno politico comincia fin da ragazzo, nella sua Liguria, è la storia di tanti tra noi, il percorso di chi oggi milita in Fratelli d’Italia. Bornacin è stato un politico pieno di passione, un uomo con un cuore grande, ci lascia l’eredità di una vita dedicata alle istituzioni”.