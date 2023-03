Genova – Oggi i volontari e le volontarie del servizio civile universale e del circolo TrashTeam sono intervenuti a Pegli, nel greto del torrente Varenna per il monitoraggio dello stato di salute del corso d’acqua in collaborazione con CNR e Municipio VII Ponente all’interno del progetto europeo Plastic Pirates.

Campionando i rifiuti galleggianti e spiaggiati e le microplastiche presenti in acqua è infatti possibile comprenderne meglio l’origine dei rifiuti e proporre soluzioni concrete e promuovere azioni mirate di sensibilizzazione alla cittadinanza.