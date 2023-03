La Spezia – Convocato dalla polizia locale per un accertamento si è presentato in scooter pur non avendo la patente, senza casco e con il mezzo a due ruote privo di assicurazione e senza la revisione per circolare.

Un record di violazioni per un 25enne spezzino, già noto alle forze dell’ordine che è stato convocato presso gli uffici per indagini di polizia giudiziaria in merito ad un furto avvenuto durante la recente Fiera di San Giuseppe.

Io giovane si è infatti presentato al Comando alla guida di un veicolo a due ruote pur non essendo in possesso della prescritta patente di guida.

Ma le sorprese non erano finite e infatti il giovane non si era neppure preoccupato di procurarsi un casco per la guida del mezzo, né di verificare che il ciclomotore condotto fosse regolarmente assicurato e revisionato.

Così gli Agenti motociclisti che avevano intercettato l’uomo nelle vicinanze del Comando – dopo un momento di incredulità per il comportamento temerario del conducente – non hanno potuto fare altre che elevare le pesanti sanzioni previste dalla legge per chi si pone alla guida di veicoli a motore senza essere in possesso del documento di guida (€ 5.100), per aver posto in circolazione il ciclomotore senza la necessaria copertura assicurativa (€ 866) e senza aver sostenuto la revisione biennale (€ 173), per aver guidato un veicolo a due ruote senza fare uso del casco protettivo (€ 83) ed infine per non aver provveduto agli obblighi di custodia nascenti dalle violazioni commesse (€ 1814), con la confisca del mezzo che è stato affidato alla depositeria comunale.