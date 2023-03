Genova – Manca meno di un mese alla Mezza di Genova, la gara che torna per la 17esima volta nel calendario Fidal e prepara il suo appuntamento del prossimo 16 aprile.

Una sfida come sempre di altissimo profilo quella allestita dalla Podistica Peralto: basta guardare l’albo d’oro della manifestazione per accorgersi del grande valore della manifestazione, che ha sempre avuto al via nomi importanti e soprattutto che ha sempre dimostrato come sulle sue strade si possa correre davvero veloce.

A dirlo sono innanzitutto i primati della corsa, 1h02’41” stabilito dal kenyano Benard Bett Kiplangat nel 2014 e soprattutto il tempo della sua connazionale Hellen Jepkurgat, 1h11’50” nel 2015. Tutti però ricordano come nel 2017 Sara Dossena sia arrivata a soli 4” dal primato, in una vittoria rimasta nella storia.

Campioni uscenti sono il kenyano Martin Muno Musyoka in 1h02’54” e Elena Maria Pietrini in 1h24’14”. Se in campo femminile l’ultima vittoria italiana è la più recente possibile, fra gli uomini un successo tricolore manca addirittura dal 2009, quando a trionfare fu Armando Sanna.

La manifestazione è naturalmente inserita nel calendario nazionale Fidal e prenderà il via alle ore 9:00 dal Porto Antico di Genova, presso la cui Piazza delle Feste sarà posto l’ampio villaggio espositivo che ospiterà anche tutte le operazioni di pre-partenza e post gara.

Le iscrizioni si possono effettuare online oppure di persona presso il negozio di Genova Running in Via Cipro 47/49.

Il costo delle iscrizioni è di 35 euro fino al 31 marzo, poi si passerà alla quota conclusiva di 40 euro.

Non va dimenticato che insieme alla mezza maratona torna anche la Corri Genova, prova non competitiva sui 13 km sempre con partenza e arrivo al Porto Antico, per la quale pur non essendo prevista classifica ufficiale verranno presi i tempi finali di ogni arrivato.

Altrimenti si potrà scegliere la Family Run, camminata aperta a tutti nel cuore della città genovese che ogni anno riunisce oltre 5.000 famiglie, per un vero oceanico raduno sportivo. Anche qui la partenza e arrivo saranno in zona Porto Antico, davanti allo storico Palazzo S. Giorgio.

Genova attende l’arrivo di migliaia di corridori, come sempre avviene con tanti liguri e non che approfittano dell’occasione per andare a scoprire le bellezze più conosciute e gli angoli più segreti della città.

Attraverso il sito della gara si può anche aderire alla Mezza di Genova nelle vesti di volontario: ogni anno più di 300 appassionati si lasciano coinvolgere nell’organizzazione della gara, una delle più belle del panorama nazionale; una scelta ulteriore per essere parte della festa.