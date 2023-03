Torriglia (Genova) – Il Parco dell’Antola ospiterà la giornata conclusiva dell’ultima edizione del Concorso “Mieli dei Parchi della Liguria”, la manifestazione che domenica 26 marzo alle 11 premierà l’eccellenza delle produzioni regionali presso la sede del Cinema di Torriglia.

Quest’anno sono 132 i campioni di miele presentati da 70 apicoltori, dopo le 7 esclusioni a seguito delle analisi chimico-fisiche.

Le tipologie di miele che concorrono all’edizione in corso sono: acacia (32 unità), castagno (31), ciliegio (3), erica (1), ligustro (2), millefiori (59), tarassaco (1), tiglio (29) e melata di bosco (1).

“Grande partecipazione – spiega il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura, ai Parchi e al Marketing Territoriale Alessandro Piana – per un evento cresciuto nel tempo, nato con l’obiettivo di promuovere il miele ligure e accrescerne la qualità. La finalissima del concorso, che si rivolge infatti a tutti gli apicoltori che operano nei Comuni delle Aree Protette Liguri, è un modo di valorizzare al contempo un’eccellenza come il miele, il lavoro degli apicoltori così prezioso per l’ambiente e le nostre bellezze paesaggistiche”.

Quest’anno la premiazione vedrà l’attribuzione delle ambite “api d’oro”, segno distintivo di grandissima qualità, e sarà preceduta alle ore 9.30 dal convegno conclusivo che celebra il miele quale produzione identitaria capace di legare integrità ambientale e buone pratiche rurali.

Si alterneranno gli interventi di Giulio Oliveri, presidente dell’Ente Parco dell’Antola capofila di questa edizione, Roberto Costa, coordinatore per la Liguria di Federparchi Europarc e vice presidente dell’Ente Parco, Angelo Consiglieri responsabile tecnico della manifestazione, dei presidenti delle Associazioni ApiLiguria e ALPA Miele Alberto Tognoni e Laura Capini, del funzionario della Regione Liguria Damiano Penco, mettendo in evidenza anche il legame tra apicoltura e best practice sulla programmazione forestale, delle aree a prato e protette della Liguria.

“Nell’ambito della forte attività di sistema che caratterizza la rete dei Parchi liguri, è già stato scelto il Parco incaricato di organizzare la prossima edizione del Concorso – dichiarano il presidente dell’Ente Parco dell’Antola Giulio Oliveri e il vice presidente Roberto Costa – che sarà indicato nel corso delle premiazioni”.