Clavarezza (Genova) – E’ bastata la puntura di un insetto per far letteralmente rischiare la vita ad un 65enne che è stato soccorso dalla moglie sotto la guida del 118. E’ successo questa mattina a Clavarezza, piccola frazione in ValBrevenna dove l’uomo si trovava con la moglie.

Ad un tratto l’uomo ha avvertito una puntura ed ha fatto appena a tempo a chiamare la moglie prima di perdere i sensi. La donna ha subito chiamato il 118 in preda al panico perché il marito ha una forte allergia alla puntura degli insetti ed era stato colpito da uno choc anafilattico gravissimo.

Fortunatamente, proprio per la sua condizione, l’uomo aveva con se un farmaco a base di adrenalina che, iniettato, può salvare la vita e proprio la moglie, sotto la guida del 118 che non avrebbe fatto a tempo ad arrivare per soccorrerlo, ha spiegato come somministrare il farmaco salvavita.

Subito dopo l’iniezione è arrivato l’elicottero dei vigili del fuoco in funzione di eli ambulanza e l’uomo è stato trasportato in gravissime condizioni in ospedale.