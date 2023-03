Genova – Ancora segnalazioni di gatti spariti e di gatti torturati a Genova, dopo che nei giorni scorsi l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambienti AIDAA aveva riaperto il caso dei gatti uccisi nei mesi scorsi anche nel capoluogo ligure sono fioccate le segnalazioni al telefono amico dell’associazione che parlano di gatti scomparsi e di gatti torturati ma scampati per miracolo alla morte.

L’ultima segnalazione stamane dal quartiere residenziale di Genova Albaro e precisamente nella zona adiacente a via Panigalli qui la segnalazione riguarda un gatto di strada che sarebbe stato ripetutamente torturato in diverse zone del corpo, nei genitali e nella coda, secondo quanto riportato in questa segnalazione verificata il gatto al quale è stata amputata la coda ed i genitali è rimasto due mesi ricoverato dal veterinario e ora è accudito da una famiglia di residenti in questa zona del capoluogo ligure.

“Sono diverse le segnalazioni che ci sono arrivate – spiegano in una nota gli animalisti dell’AIDAA- alcune delle quali effettivamente sono credibili e molte di esse sono giunte proprio dal quartire residenziale Albato. Nelle segnalazioni si parla di gatti scompardsi nel nulla, di gatti tornati a casa mutilati e in un caso che stiamo verificando si fa anche il nome di una persona che in passato potrebbe aver maltrattato dei gatti. In alcuni casi si tratta di segnalazioni slegate tra loro, ma nel caso della segnalazione di questa mattina in cui ci dicono che l’ultima tortura subita dal gatto risalirebbe allo wcorso dicembre e le altre arrivate nei giorni scorsi dalla stessa zona ci fanno riflettere, per il momento- conclude la nota animalista- abbiamo chiuesto ai segnalatori di fere o di inviarci le denunce ma non escludiamo la presentazione di una nostra informativa alla procura sulle segnalazioni ricevute”.

(Foto di Archivio)