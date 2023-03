Genova – Non ce l’ha fatta il ragazzo di 17 anni soccorso in mare, lo scorso 10 marzo, dall’elicottero dei vigili del fuoco e dai sommozzatori. Il cuore del giovane non ha retto e dopo settimane di agonia si è fermato.

Il ragazzo, originario dell’Egitto ed in Italia senza accompagnatori, stava giocando con alcuni coetanei sulla scogliera di Quinto, nel levante genovese, quando la furia delle onde della mareggiata lo ha travolto e trascinato in mare insieme agli amici.

Gli altri ragazzi sono riusciti ad aggrapparsi agli scogli e a mettersi in salvo mentre il 17enne è scomparso tra i flutti.

Sul posto sono accorsi i sommozzatori dei vigili del fuoco e l’elicottero Drago e subito il ragazzo era stato recuperato sebbene in condizioni molto critiche.

Ricoverato al San Martino, il ragazzo non si è più ripreso e oggi è morto.