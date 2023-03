Genova – Ancora emergenza cinghiali nella notte. Questa volta è successo a Marassi, in Valbisagno dove una famigliola di ungulati ha deciso di farsi una passeggiata nella centralissima corso De Stefanis, nella zona dello Stadio.

L’allarme è scattato intorno alle 3 della scorsa notte e sul posto è intervenuta la polizia locale per evitare incidenti e per “sorvegliare” da lontano i cinghiali.

Il rischio di impatti con auto e moto, come già avvenuto con danni ingenti e feriti anche gravi, impone la necessità di garantire la sicurezza dei Cittadini.

Sempre più spesso gli animali “escono” dal greto del torrente Bisagno, dove vivono in gran numero, e circolano per le vie della zona.

(foto di Archivio)