Genova – E stata ritrovata e tornerà presto con la famiglia la ragazza di 17 anni scomparsa dopo essere stata accompagnata a scuola dai genitori.

Una segnalazione ha permesso di ritrovare Mariam a Bolzaneto e subito sono stati avvisati i genitori che hanno potuto riabbracciarla.

Non è ancora chiaro come mai la ragazza si sia allontanata da casa o se si sia trattato di una fuga o di altro.

I genitori, preoccupatissimi, avevano lanciato un appello sui social per ritrovare la figlia scomparsa ieri.

L’ultima volta che i genitori avevano visto Mariam era ieri mattina, intorno alle 8, quando l’hanno accompagnata a scuola, all’Odero di Sestri Ponente.

La ragazza è scesa dall’auto ed ha salutato ma non è entrata in classe e non si è poi presentata a casa.

I genitori hanno scoperto la sua assenza a scuola tramite una App dell’Istituto scolastico che segnala ai genitori quando i figli non partecipano alle lezioni.

La mamma ha chiamato ripetutamente il cellulare che ora risulta spento.