Genova – Vigili del fuoco in azione, questa mattina, nel Porto genovese per un’emergenza scattata per lo sversamento di una sostanza chimica potenzialmente pericolosa, molto probabilmente un solvente, presso calata Oli Minerali

Sul posto sono arrivati i pompieri del nucleo chimico NBCR che hanno provveduto dapprima ad escludere che si trattasse di sostanza infiammabile, dopodiché hanno provveduto a spargere una sostanza assorbente e raccogliere il prodotto per lo smaltimento.