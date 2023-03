Bordighera (Imperia) – Nel primo pomeriggio di oggi un incendio si è verificato in un’abitazione a Bordighera in via Pasteur.

Il rogo sarebbe partito da un barbecue e, almeno inizialmente, le undici persone all’interno della casa non si sarebbero accorte di nulla.

Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, che sono riusciti a domare tempestivamente le fiamme, fermando anche temporaneamente la viabilità veicolare e pedonale nella zona.

Tutte le undici persone che si trovavano all’interno dell’appartamento sono state portate all’ospedale per accertamenti, ma nessuna di loro pare intossicata in modo grave.