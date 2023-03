Genova – E’ grave, all’ospedale San Martino, l’uomo di circa 30 anni precipitato nella notte da un muretto nella zona del Terminal Traghetti. All’alba l’uomo è stato trovato a terra, privo di sensi, dopo una caduta di diversi metri da un muretto nelle vicinanze di una discoteca.

Soccorso e trasportato in codice rosso in ospedale, il giovane sarebbe grave ma non i pericolo di morte.

I medici stanno ultimando una serie di esami per accertare eventuali lesioni interne e la loro gravità.

Nel frattempo sono scattate le indagini per accertare le circostanze di quanto avvenuto. Non è chiaro infatti se l’uomo sia precipitato dopo qualche bicchiere di troppo o se, invece, abbia tentato un gesto estremo.

Le forze dell’ordine esamineranno anche le riprese video delle telecamere della zona per verificare se l’uomo fosse in compagnia di qualcuno al momento della caduta.