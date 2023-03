Carrodano (La Spezia) – Ancora un incidente stradale e ancora una volta nei pressi di un cantiere per lavori. Un’auto e un furgone si sono scontrati frontalmente nel tratto tra Brugnato e Deiva Marina, nella zona di Carrodano.

L’autostrada è rimasta bloccata per soccorrere i feriti e sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, dei vigili del fuoco e della polizia stradale.

Dalle prime informazioni sembra che ci siano ben tre persone ferite di cui due in gravi condizioni.

Il traffico è stato bloccato per consentire l’atterraggio dell’elicottero dei Vigili del Fuoco Drago in funzione di eli-ambulanza.

I feriti sono stati trasferiti all’ospedale di Lavagna e al San Martino di Genova per i casi più gravi.

Pesanti le ripercussioni sul traffico per la chiusura dell’autostrada in entrambe le direzioni.

(Foto di Archivio)