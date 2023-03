Genova – Ieri sera il maxischermo luminoso allestito sulla facciata della Regione Liguria in piazza De Ferrari si è acceso per celebrare il cantante Ivano Fossati, insignito oggi della laurea honoris causa in Letterature Moderne e Spettacolo dall’Università di Genova.

“L’Università di Genova ha un nuovo straordinario “dottore” – dichiara il presidente della Regione Liguria e assessore alla Cultura Giovanni Toti- Un cantautore, polistrumentista e produttore discografico da sempre legato alla sua Genova, che in più di quarant’anni di carriera è stato un esempio per i tanti giovani che hanno seguito i suoi corsi nell’ateneo genovese e ha lasciato un segno indelebile nel mondo della musica e della cultura ligure e italiana”.

In allegato alcune foto del maxischermo.