Genova – Inseguito e morsicato ad una gamba da un cinghiale. Brutta esperienza, ieri sera, per un pensionato 70enne in via Pisa, nell’elegante quartiere di Albaro. L’uomo si trovava nel cortile privato del condominio dove abita quando è spuntato un grosso cinghiale che ha iniziato a corrergli dietro sino a morsicarlo ad una gamba.

Le urla del pensionato hanno fatto scattare l’allarme e sul posto è intervenuta l’ambulanza che lo ha trasferito in ospedale, al San Martino, dove è stata riscontrata una ferita fortunatamente non grave.

Nel frattempo la polizia locale è intervenuta sul luogo dell’aggressione ed ha chiuso l’animale nel cortile.

Il cinghiale verrà prelevato dalla vigilanza regionale e poi abbattuto secondo quanto previsto dalle nuove direttive per la sicurezza dei Cittadini e per evitare la possibile diffusione della Peste Suina.

L’episodio dimostra, ancora una volta, che i cinghiali non sono animali domestici ed è possibile che abbiano reazioni imprevedibili.