Genova – Saranno celebrati domani, sabato 1 aprile, i funerali di Edoardo Addezio, il ragazzo di 15 anni morto durante una festa in un appartamento di Castelletto.

Familiari, amici ma anche i tantissimi compagni di scuola del giovane si troveranno alle ore 10,30, nella chiesa della Santissima Concezione – Padre Santo del convento di piazza dei Cappuccini, nella zona di via Bertani, per dare l’ultimo saluto al ragazzo morto tragicamente e ancora senza una spiegazione.

Se la tifoseria rossoblu ha già comunicato di voler esporre uno striscione durante la prossima partita di calcio, gli studenti del Leonardo Da Vinci, la scuola che frequentava Edoardo, stanno organizzando un modo particolare per rendere omaggio all’amico scomparso. Una mattinata di tristezza ma anche l’occasione per ricordare un ragazzo pieno di vita e di voglia di fare.

Per conoscere le cause del decesso si dovranno attendere almeno 60 giorni visto che il medico legale ha preso tale periodo per valutare quanto emerso dall’autopsia e dagli esami compiuti.