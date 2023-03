Genova – Il gruppo corale dei “Giovani Canterini di Sant’Olcese”, storico gruppo di musica etnica del Genovesato, si è riunito in piazza De Ferrari, ieri sera, per una prova di canto a celebrazione dei 30 anni della loro storia.

La scelta di farlo nel cuore del capoluogo ligure è legata al ringraziamento che il famoso gruppo di canto popolare genovese ha voluto fare a Regione Liguria per avere proiettato, sul led del Palazzo di piazza De Ferrari, la grafica relativa al compleanno dell’associazione. All’esibizione hanno assistito alcune decine di curiosi tra cittadini e turisti che hanno ascoltato dal vivo i Canterini di Sant’Olcese, nati nel 1993 e conosciuti a livello regionale e nazionale come interpreti del “Trallalero”, un tipico genere di musica popolare genovese.