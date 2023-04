Genova – Hanno rubato un portafogli all’interno di un bar, vicino alla stazione di Principe e poi hanno fatto acquisti con la carta di credito della malcapitata. I due, un 54enne ed un 56 enne, hanno esaurito in poche ore il plafond della carta acquistando vestiti, giacche, borse e persino una collana d’oro per circa 1500 euro di controvalore.

Sulle loro tracce, però, si sono messi subito gli agenti della polizia ferroviaria che hanno acquisito le riprese video delle telecamere della zona della stazione, riuscendo ad individuare i due che entravano ed uscivano dal bar e poi, osservando le riprese del circuito di sorveglianza dei negozi, hanno rivisto le stesse persone entrare e fare acquisti con la carta della derubata.

Infine gli agenti hanno individuato e fermato le due persone sospettate ed hanno trovato tutti i capi di abbigliamento e gli oggetti comprati dai due.

Per loro è scattata la denuncia per furto e uso indebito di carta di credito.