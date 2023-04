Genova – Ancora disagi per gli utenti della Metropolitana che chiuderà in anticipo per due serate consecutive anche questa settimana. A comunicarlo AMT che segnala che mercoledì 5 e giovedì 6 aprile la Metropolitana chiuderà in anticipo con con le ultime partenze alle ore 21.10 da Brin per Brignole e alle ore 21.17 da Brignole per Brin.

Il collegamento serale con la Valpolcevera è garantito dalla linea bus 9 (Caricamento – Brin – Pontedecimo) con un prolungamento di tempi e percorrenza.

Le chiusure anticipate sono necessarie per proseguire il “piano delle attività di ammodernamento e manutenzione” previste da AMT e che proseguono ormai da diversi mesi.