Masone (Genova) – Un Tir in avaria sull’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce sta provocando rallentamenti tra Ovada e Masone in direzione Genova.

Il mezzo si è fermato all’altezza del km 20+100 causando il restringimento della carreggiata in un punto già interessato da un cantiere per lavori di manutenzione.

Sul posto la polizia stradale e i mezzi di soccorso per tentare di far ripartire il pesante automezzo verso Genova o comunque verso un luogo con maggiore spazio di manovra.

Al momento si registrano code sino a 4 km in direzione del capoluogo ligure

notizia in aggiornamento