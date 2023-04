Corniglia (La Spezia) – E’ stato necessario l’impiego dell’elicottero de vigili del fuoco Drago per soccorrere questo pomeriggio una turista americana caduta lungo un sentiero a Corniglia, nelle Cinque Terre. La giovane, 20 anni, stava percorrendo il sentiero 587 insieme ad alcune amiche quando, per cause da accertare, è scivolata cadendo a terra. Nell’impatto ha battuto la testa su una roccia procurandosi una brutta ferita.

La squadra dei Vigili del Fuoco ed i volontari del Soccorso Alpino hanno immediatamente immobilizzato l’escursionista che è stata poi verricellata a bordo dell’elicottero Drago che l’ha trasportata all’ospedale San Martino di Genova.