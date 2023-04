Genova – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito nel crollo, avvenuto questo pomeriggio, di parte del tetto di una palazzina in via Ratti, nel quartiere di San Teodoro.

Il cedimento è avvenuto per cause ancora in via di accertamento e i vigili del fuoco, accorsi sul posto, hanno fatto evacuare i residenti.

In corso le valutazioni del caso e le verifiche sul cedimento.

Al momento non risultano feriti

notizia in aggiornamento

(Foto da Facebook)