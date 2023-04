Montoggio (Genova) – Grave incidente, questo pomeriggio, in località Acquafredda, nel comune di Montoggio. Per cause ancora da accertare un’auto e una moto si sono scontrate e ad avere la peggio sono state le due persone che viaggiavano sul mezzo a due ruote.

I due sono stati sbalzati in aria ricadendo pesantemente a terra.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e le forze dell’ordine ed il conducente della moto è stato trasferito in elicottero all’ospedale San Martino a causa delle gravi ferite.

Meno grave invece la passeggera che ha riportato solo un probabile frattura e diverse escoriazioni. Per lei il trasferimento in ospedale è avvenuto in ambulanza.

In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Si tratta del terzo grave incidente in pochi giorni che ha visto ferite in modo grave 5 persone.