Deboli correnti di origine nord-orientale portano un deciso calo delle temperature in Liguria accompagnato da instabilità. Nuvolosità in graduale aumento nei prossimi giorni sino alla giornata di venerdì quando sono previsti locali piovaschi, specie nella zona del centro e del levante.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 5 aprile 2023

Al mattino cielo in prevalenza sereno su tutta la regione, con solo un rapido passaggio di velature. Nel pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi saranno possibili sui crinali appenninici del centro levante dove non escludiamo qualche breve rovescio, mentre sarà possibile una spolverata sulle Alpi Liguri. Rapido miglioramento in serata anche su queste zone.

Venti moderati dai quadranti settentrionali al mattino, in rotazione da quelli meridionali nel pomeriggio.

Mare in prevalenza poco mosso.

Temperature minime in calo, massime stazionarie.

Costa: min +2/8°C, max +13/16°C

Interno: min -4/+3°C , max +8/13°C (fondovalle/collina)

Giovedì 6 aprile 2023

Nuvolosità in graduale aumento nel corso della mattinata, specie sul centro-ponente, ma senza fenomeni. Velature in transito dal pomeriggio a partire da Ponente.

Venti deboli o a regime di brezza

Mare poco mosso

Temperature in leggero aumento.

Tendenza per venerdì 7 aprile 2023

Condizioni di tempo nuvoloso o molto nuvoloso soprattutto sul centro-levante della regione, dove sono previsti rovesci al più moderati. Qualche locale schiarita sarà possibile a ponente.

Temperature in generale calo, specie nei valori massimi