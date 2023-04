Soldano (Imperia) – Sarà un’indagine della magistratura ad accertare le circostanze della violenta aggressione mortale di un cane di razza rottweiler ai danni di Patrizia La Marca, la donna di 53 anni deceduta a seguito delle terribili ferite riportate nell’aggressione del cane. La donna era andata a casa del fratello, a Soldano, nell’entroterra imperiese, per dare del cibo al cane in assenza del familiare come era già successo altre volte e senza problemi ma dopo pochi minuti è scattata la tragedia e la donna è stata aggredita con violenza dal grosso cane che l’ha letteralmente sbranata. Ferite terribili che non le hanno dato scampo e la donna è morta in ospedale nella giornata di ieri.

I carabinieri, intervenuti per soccorrerla, erano stati costretti a sparare all’animale per impedirgli di attaccare anche i soccorritori.

La donna era stata trasferita d’urgenza, in elicottero, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure ma è morta nonostante i disperati tentativi di salvarle la vita.

Ora saranno le indagini ad accertare come si siano svolti i fatti e se vi siano delle responsabilità nell’episodio che ha sconvolto familiari e amici della donna.