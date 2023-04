Genova – Fiocchi bianchi non solo a Santo Stefano d’Aveto, sopra i mille metri di quota ma anche a Torriglia e molte località dell’entroterra genovese ben al di sotto delle quote alle quali erano attese le nevicate.

Ma già da domani, secondo le previsioni meteo di Limet Liguria, la veloce perturbazione che sta interessando la Liguria muoverà verso levante con un graduale ritorno al bel tempo e a temperature decisamente più in linea con la stagione.

(nel video la zona sopra Torriglia)