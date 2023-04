Genova – Sono entrati armi in pugno nella macelleria Dalf di Rivarolo ed hanno rubato l’incasso per poi fuggire sparando in aria. Molta paura ma fortunatamente nessun ferito nella rapina avvenuta in via Rossini con due rapinatori in azione.

I malviventi non si sono fatti scrupolo di esplodere alcuni colpi di pistola “in aria” per aprirsi la via di fuga ma rischiando di colpire qualcuno, quando uno dei dipendenti ha reagito.

A prova della pericolosità della situazione un foro da proiettile trovato su un cartello della segnaletica stradale. Il colpo avrebbe potuto colpire qualcuno affacciato alla finestra o dietro ad una vetrata ai piani superiori.

Sul posto sono accorse le forze dell’ordine che ora cercano di individuare gli autori della rapina anche grazie alle riprese di alcune videocamere di sorveglianza.

Il bottino ammonterebbe a circa 4mila euro.