Vobbia (Genova) – Riapre da lunedì 10 aprile il Castello della Pietra uno dei monumenti più spettacolari e scenografici della Liguria e presente nel Parco dell’Antola.

Sarà possibile fare visite guidate per tuffarsi nel passato tra le sale del Castello, cisterne segrete, camini, posti di guardia e camminamenti di ronda.

Le visite proseguiranno poi nelle giornate del sabato e della domenica e nei giorni festivi.

Per raggiungerlo è possibile percorrere l’autostrada A7 Genova-Milano uscendo al casello di Isola del Cantone e proseguendo per Vobbia lungo la statale che risale la Val Vobbia e il corso del torrente dove, in estate, è possibile fare il bagno.