Il campo di alta pressione che va formandosi sulle Azzorre estenderà gradualmente la sua influenza sull’Europa occidentale portando bel tempo anche sulla Liguria. Resta una residua nuvolosità.

Queste, nel dettaglio, le previsioni di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 9 aprile 2023

Residua nuvolosità su centro e levante in mattinata. Da metà giornata aumentano le nubi sull’Appennino di levante e sulle Alpi Liguri con la possibilità per isolati sgocciolii tra Val d’Aveto e Val Trebbia. Tempo sempre soleggiato altrove. Cielo sereno o poco nuvoloso ovunque in serata.

Venti deboli o localmente moderati da nord al mattino. Brezze di mare nel pomeriggio.

Mare generalmente quasi calmo o poco mosso

Temperature stazionarie o in lieve aumento

Costa: min +7/11°C, max +14/19°C

Interno: min -1/+6°C , max +9/17°C (fondovalle/collina)

Lunedì 10 aprile 2023

Tempo generalmente soleggiato con solo qualche annuvolamento pomeridiano sui rilievi ma senza conseguenze. Qualche velatura sul ponente dal pomeriggio.

Venti deboli di direzione variabile.

Mare generalmente quasi calmo o poco mosso.

Temperature stazionarie.

Tendenza per martedì 11 aprile 2023

Graduale aumento delle nubi basse lungo le coste con possibilità per isolate pioviggini sul centro-levante a partire dalla tarda serata.

Temperature stazionarie o in lieve calo nelle massime costiere.