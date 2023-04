Correnti umide di origine meridionale portano ancora nuvole sulla zona di centro e del levante della Liguria. Previsti possibili piovaschi nelle giornate di martedì e mercoledì.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 10 aprile 2023

Fino al mattino qualche addensamento sui versanti padani occidentali e sulle Alpi Liguri, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi altrove.

Dalle ore centrali della giornata, e nel corso del pomeriggio, formazione di qualche rovescio sui rilievi delle Alpi Liguri e dell’Appennino orientale, sul resto della regione tempo asciutto con stratificazioni medio-alte in transito.

Venti: deboli o moderati da nord in mattinata, a seguire tenderanno a disporsi dai quadranti meridionali.

Mari: generalmente poco mosso.

Temperature: minime stazionarie od in lieve calo. Massime stabili lungo la costa, in leggero aumento nelle zone interne.

Costa: min +7/12°C, max +14/18°C

Interno: min -2/+7°C , max +8/18°C (fondovalle/collina)

Martedì 11 aprile 2023

In mattinata nuvolosità in netto aumento, ad iniziare dalla fascia costiera.

Dal pomeriggio pioviggini o deboli piovaschi associati potranno interessare il settore centrale.

Venti moderati dai quadranti meridionali, fino a forti da sud-ovest al largo di Capo Corso.

Mare da poco mosso a mosso, in aumento fino a molto mosso al largo.

Temperature minime in lieve aumento, massime in leggero calo.

Tendenza per mercoledì 12 aprile 2023

Molta nuvolosità su gran parte della regione, fatta eccezione per delle schiarite a ponente. Nel corso della giornata piogge intermittenti interesseranno il centro-levante regionale.

Temperature minime in lieve aumento, massime stazionarie.