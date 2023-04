Genova – Ancora un pedone segnalato a passeggio sulla strada Sopraelevata.

E’ ancora una volta la polizia locale – che dispone di diverse telecamere di sorveglianza – a lanciare l’allarme ad automobilisti e motociclisti in transito sulla strada sopraelevata Aldo Moro per una persona a piedi e in movimento verso ponente.

Si raccomanda la massima prudenza mentre le auto delle forze dell’ordine corrono a intercettare la persona per accompagnarla in sicurezza.

(foto Archivio)