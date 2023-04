Genova – Inizio mattina in salita per il traffico autostradale attorno al capoluogo ligure con un auto in avaria che provoca coda all’allacciamento tra l’autostrada A12 Genova – Livorno e la A7 Genova – Milano e, ancora, la A10 Genova – Ventimiglia.

Sul posto i mezzi di soccorso ma sino a rimozione del veicolo resterà l’ingombro a ridurre la carreggiata.