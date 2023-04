Genova – Misteriosa aggressione, questa mattina all’alba, in via San Luca, nel centro storico genovese dove una ragazza di 16 anni sarebbe stata accoltellata per strada.

Le urla della ragazza hanno richiamato l’attenzione dei residenti che hanno chiamato il 112 permettendo il salvataggio della giovanissima.

L’ambulanza del 118 è arrivata velocemente ed ha stabilizzato la ragazza per poi trasferirla in codice rosso – il più grave – in ospedale, al San Martino.

In corso le indagini per ricostruire l’episodio e per risalire all’autore del gesto. Le forze dell’ordine ascolteranno la ragazza non appena sarà in grado di rispondere alle domande ed intanto vengono sequestrate le riprese video delle molte telecamere della zona.

L’episodio evidenzia ancora una volta la gravità della situazione nel centro storico dopo i ripetuti episodi di violenza sessuale ai danni di ragazze e giovani donne aggredite per strada.